القصف الإسرائيلي على الجنوب مستمر... والاستهداف يطال منازل ويسقط جرحى





إذ أشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أنه جرى استهداف منزل في كفركلا بقذيفتين، فضلاً عن قصف مدفعي على تلة حمامص في سردا.



Advertisement كما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي منطقة الشقيف خراج بلدة كفرشوبا، وبلدة كفركلا الحارة المحاذية لتلة العويضة. لا يزال القصف المدفعي الإسرائيلي على البلدات الجنوبية مستمراً منذ ساعات الصباح.إذ أشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أنه جرى استهداف منزل في كفركلا بقذيفتين، فضلاً عن قصف مدفعي على تلة حمامص في سردا.كما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي منطقة الشقيف خراج بلدة كفرشوبا، وبلدة كفركلا الحارة المحاذية لتلة العويضة.

وسجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من مستعمرة المطلة باتجاه الاراضي اللبنانية، بحسب مندوبة "لبنان 24".



وقصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي خراج بلدة الخريبة الجنوبية.

كما استهدف العدو الاسرائيلي منطقة ‫البياض‬ والاطراف الجنوبية لبلدة ‫ميس الجبل‬، بالاضافة الى استهدافه اطراف بلدة ‫بليدا‬ بالقصف المدفعي الذي طال أيضاً محلة العويضة خراج بلدة الطيبة واصابت منزل "و. س" حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

كما استهدف العدو الإسرائيلي منزلاً في حيّ سكني ببلدة عيترون حيث سقط 4 جرحى نقلوا الى مستشفى صلاح غندور للمعالجة، بحسب "لبنان 24".

وفي هذا الإطار، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته بعد ظهر اليوم، وتسببت غارات شنتها مقاتلاته الحربية بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالارض، وتضرر عدد كبير اخر وحضرت الى المكان طواقم اغاثة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اطراف بلدة الطيري وكونين بالإضافة إلى تسجيل تحليق للطيران الحربي فوق الجنوب ولطائرات مسيرة فوق الزهراني.



وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى استهداف موقع السماقة التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بصاروخين واسرائيل تردّ بقصف مدفعي على اطراف بلدة كفرشوبا.

هذا وتمّ استهداف موقع زبدين المعادي في مزارع شبعا المحتلة.