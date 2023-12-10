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لبنان

جريحان بحادث سير على أوتوستراد جونية

Lebanon 24
10-12-2023 | 08:44
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وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية، أدى إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة.



وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع ونقلت جريحة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي، فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الآخر.
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