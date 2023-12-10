جريحان بحادث سير على أوتوستراد جونية

وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية، أدى إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة.







وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع ونقلت جريحة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي، فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الآخر.

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