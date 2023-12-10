سحابة دخان كثيفة في أجواء النبطية وجوارها.. هذا ما تبيّن!

غطّت سحابة دخان كثيفة عصر اليوم اجواء بلدات تول، الكفور، الشرقية، الدوير، النميرية، دير الزهراني، حبوش، مثيرة جوّا من التوتر والتساؤل لدى المواطنين خوفا من ان تكون نتيجة عمل عدواني في المنطقة.







وتبيّن لاحقا انها ناتجة عن استغلال مجهولين للاوضاع الامنية وقيامهم بحرق كمية كبيرة من الاطارات المطاطية المستعملة في وادي الكفور، حيث تم سابقا وبقرار قضائي إقفال عدد من المعامل التي يتم حرق الاطارات فيها لاعادة تدويرها وبيعها باسعار مرتفعة.

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