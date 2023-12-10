بعد نيله لقب "نوابغ العرب"... ميقاتي اتصل بالبروفيسور فاضل أديب مهنّئاً

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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا بالبروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهنأه بنيله لقب "نوابغ العرب" عن فئة التكنولوجيا والهندسة، تقديرا لاسهاماته في مجال الاستشعار اللاسلكي وتوسيع نطاق تقنياته .واعتبر الرئيس ميقاتي أن "هذا التقدير وسام جديد يضاف الى النجاحات التي حققها اديب طوال مسيرته المهنية والتعليمية".وقال" إننا نفخر بابن طرابلس وبالنجاحات التي حققها .وهذا النجاح الجديد فخر للبنان وللبنانيين جميعا".