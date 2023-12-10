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لبنان

بلاغ من "القسّام- لبنان".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-12-2023 | 11:01
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صدر عن كتائب القسام - لبنان البلاغ التالي: 

"كتائب القسام - لبنان تقصف مواقع عسكرية صهيونية في "ليمان" و"خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".
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كتائب

القسام

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