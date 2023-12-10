بلاغ من "القسّام- لبنان".. هذا ما جاء فيه

صدر عن كتائب القسام - لبنان البلاغ التالي:



"كتائب القسام - لبنان تقصف مواقع عسكرية صهيونية في "ليمان" و"خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".

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