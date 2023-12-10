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لبنان

عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 11:17
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أعلن عدد كبير من مدارس مدينة صيدا الاضراب العام يوم غد الاثنين، استجابة للدعوة التي اطلقها نشطاء حول العالم "من اجل العمل على وقف جدي لاطلاق النار في غزة ووضع حد للمجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والمستمر منذ اكثر من شهرين".
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ومن هذه المدارس: "جميع المؤسسات التربوية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، مدارس مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، مدارس الايمان، ثانوية الاستجابة ومدرسة العلم والايمان". (الوكالة الوطنية)
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