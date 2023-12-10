التوتر مستمرّ… هذه آخر التطورات في جنوب لبنان

يستمرّ الإستهداف الإسرائيلي لمناطق عدّة جنوب لبنان، إذ أطلقت طائرة مسيّرة اسرائيلية صاروخاً على أطراف بلدة مروحين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة "هرمون" بين رميش و يارون، ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة الخيام، وسط تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي فوق البحر مقابل المنطقة الممتدة بين بلدة عدلون وشمال مدينة صور، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

Advertisement

وعصر اليوم، تعرّضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي، فيما ألقى العدو الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق هونين وحرش مركبا وحولا.