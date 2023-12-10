التوتر مستمرّ… هذه آخر التطورات في جنوب لبنان

يستمرّ الإستهداف الإسرائيلي لمناطق عدّة جنوب لبنان، إذ أطلقت طائرة مسيّرة اسرائيلية صاروخاً على أطراف بلدة مروحين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة "هرمون" بين رميش و يارون، ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة الخيام، وسط تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي فوق البحر مقابل المنطقة الممتدة بين بلدة عدلون وشمال مدينة صور، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وعصر اليوم، تعرّضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي، فيما ألقى العدو الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق هونين وحرش مركبا وحولا.
وشنت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، أعنف موجة من القصف المدفعي والجوي على جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي، بعد يوم من اندلاع حرب غزة، حيث طال القصف، منطقة الشقيف خراج بلدة كفرشوبا، وبلدة كفركلا الحارة المحاذية لتلة العويضة، كما استهدف العدو الإسرائيلي منزلاً في حيّ سكني ببلدة عيترون حيث سقط 4 جرحى نقلوا الى مستشفى صلاح غندور للمعالجة، وأيضاً استهدف العدو منزلاً في كفركلا بقذيفتين، فضلاً عن قصف مدفعي على تلة حمامص في سردا، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".