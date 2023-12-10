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لبنان

اقفال عام غداً

Lebanon 24
10-12-2023 | 11:59
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أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه البيان الآتي:
تفيد المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أن السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023 وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية.
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