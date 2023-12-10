بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً

عطفا على مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦/٢٠٢٣ المتعلقة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا بإقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة ، يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل ، ويدعو دول العالم وتلامذتها وطلابها إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة ، وعلى أهلنا وتلامذتنا في جنوبي لبنان .

Advertisement