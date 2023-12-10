"الآن وقت القرار والاستجابة واجب أخلاقي".. الأبيض: لوقف فوري لاطلاق النار في غزة

شدد وزير الصحة العامة فراس الابيض على أن "الخسائر الفادحة التي تلحق بحياة المدنيين في غزة والدمار الذي يصيب البنى التحتية والمرافق الصحية تتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي لاعادة إعلاء مبادئ الانسانية وحقوق الانسان".

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كلام الابيض جاء خلال القائه عبر تقنية زووم كلمة لبنان في اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف حول الاوضاع المتدهورة في فلسطين ولا سيما في غزة، حيث يتم التداول بقرار يشدد على مرور المساعدة الانسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق ومنح تصاريح خروج للمرضى، بحيث يحصل جميع الاشخاص المحرومين من حريتهم على العلاج الطبي.

وقال وزير الصحة في كلمته، "إن لبنان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. فالآن وقت القرار ومن الواجب الاخلاقي الاستجابة"، مضيفاً: "لبنان ممتن لمنظمة الصحة العالمية ومكتبها التنفيذي ومديرها العام الدكتور تادروس لعقد هذا الاجتماع"، مؤكدا أن "تأييد لبنان القرار الصادر عنه ليس فقط لكونه جزءا من المجتمع الدولي بل لأنه يعاني بدوره من العدوان الاسرائيلي على أرضه".



واشار إلى أن "لبنان يعيش الانعكاسات الانسانية الكارثية لهذا العدوان حيث سجل منذ اندلاعه وحتى الان أكثر من اربعمئة إصابة بين شهيد وجريح من بينهم نساء وأطفال وصحافيون وعاملون في القطاع الصحي ومسعفون وأكثر من ستين ألف نازح"، وقال: "كما أن مرافقنا الصحية بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية كانت مستهدفة تكرارا بأسلحة محرمة دوليا".



وأكد الأبيض أن "لبنان يدعم حتمية الحصول على المساعدة الإنسانية والخدمة الطبية باعتبارها حقا من حقوق الانسان يجب حمايته بأي ثمن".



