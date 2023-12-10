جريمة مروّعة في شحيم.. قتل والدته بسلاح حربي وهذا ما فعله لاحقاً

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أقدم شاب من التابعية السورية، على اطلاق النار من سلاح حربي على والدته امل. م. م. من بلدة شحيم، في احد المحلات التي تملكها في ساحة الجامع في حي الشريفة، فأرداها على الفور.وسلم القاتل نفسه الى فصيلة شحيم التابعة لقوى الأمن الداخلي، والتي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.كما حضرت القوى الأمنية الى موقع الجريمة، لمتابعة مجريات الحادثة، وفي إنتظار الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة ووضع التقرير الرسمي لتفاصيل وكيفية وقوع الجريمة. (الوكالة الوطنية)