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لبنان

قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد

Lebanon 24
10-12-2023 | 12:44
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بناءً على القرار الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء والبيان الصادر عن معالي وزير التربية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان وإجرام وقتل وتهجير وتدمير لأرضه وممتلكاته، أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، اقفال المدارس الكاثوليكية أبوابها يوم الاثنين ١١ كانون الاول ٢٠٢٣.
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