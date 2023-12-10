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لبنان

هل تُقفل المصارف غداً؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 12:54
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أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
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