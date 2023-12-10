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لبنان
إرجاء جلسة اللجان المشتركة إلى هذا الموعد
Lebanon 24
10-12-2023
|
13:15
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أرجأ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جلسة اللجان المقررة في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الاثنين، الى تمام الساعة 10:30 من قبل بعد ظهر يوم بعد غد الثلاثاء الواقع فيه 12/12/2023.
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