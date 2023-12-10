باسيل من طرابلس: الحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى "أن أطفال غزة يستشهدون فداء عن كل أطفال العالم في قضية الحق".

وخلال افتتاح شارع "مينو" في طرابلس، قال باسيل: "جئنا اليوم الى طرابلس لننقل رسالة سلام ومحبة وعطاء، جئنا لنعطي أهلنا لا لنأخذ منهم" املا"أن "يكون هذا الشارع فاتحة لشوارع أخرى يمكن العمل على إعمارها كما حصل في شارع "مينو" حيث لم يتم تمييز أحد بحسب انتمائه الحزبي في هذا الحي، حي الدكتور يعقوب اللبان الذي يعرف بأب الفقراء. فطرابلس تستحق أن تأخذ دورها وأن تكون رافعة للاقتصاد اللبناني وكما عهدناها عاصمة الشمال وبوابة لبنان الى الشرق". Advertisement ورأى أن "الحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس للجمهورية والى بناء البلد والبعد عن التجاوزات التي نعيشها يوميا بحق الدستور". ورأى أن "الحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس للجمهورية والى بناء البلد والبعد عن التجاوزات التي نعيشها يوميا بحق الدستور".

وأوضح أنه عندما كانت حقيبة الطاقة بعهدته جهز وأنهى "سبعة مشاريع لطرابلس بقيمة مليار ونصف دولار، من معمل دير عمار الى محطة التغويز في ميناء طرابلس ومحطة الصرف الصحي وخط الغاز الساحلي ومصفاة البداوي فمحطة التخزين النفطي في دير عمار". وتابع: "كل تلك المشاريع قد لزمت وحجزت لها الأموال ولكن للأسف تم منع تنفيذها".



وأتى هذا الافتتاح عقب جولة قام بها النائب باسيل في طرابلس استهلها بلقاء النائب فيصل كرامي في منطقة الضم والفرز، انتقل بعدها للقاء النائب طه ناجي واختتم فترة ما قبل الظهر بلقاء الوزير السابق محمد الصفدي الذي أولم على شرفه. بعدها انتقل الى منزل النائب السابق أسعد هرموش ونجله براء، وانهى لقاءاته السياسية بلقاء النائب السابق مصباح الاحدب.