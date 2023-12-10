ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تعلن اضرابها غداً

أعلن مدير عام مرفأ طرابلس ومدير عام وزارة النقل والاشغال بالوكالة أحمد تامر أنه "تضامناً مع اهلنا في قطاع غزة ووقوفاً واستنكاراً للجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني الجبان بحق اطفال واهل غزة الأبطال الصامدين، تعلن ادارة مصلحة استثمار طرابلس ونقابة العمال وجميع متعهدي المناولة والنقل وسائر اطياف عائلة مرفأ طرابلس التزامها التام والشامل بالاضراب والعطلة والتوقف عن اي عمل او نشاط في المرفأ بحيث تتوقف جميع السفن عن العمل والعمليات الارضية وتطلق السفن الراسية في المرفأ صفاراتها المتضامنة مع الشهداء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً لمدة خمس دقائق متواصلة".

Advertisement