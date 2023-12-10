كانا على شاطئ أنفه.. وهذا ما حصل معهما؟

تعرض شخصان من التابعية السورية وهما من سكان مدينة طرابلس للغرق واصابتهما بجروح ورضوض متفرقة بعد ان ضربهما الموج اثناء ممارستهما هواية الصيد على احد شواطئ انفه صباح اليوم.

وعلى الفور عمد عدد من الصيادة المتواجدين في المكان على انقاذهما فيما تولت فرق الصليب الاحمر على اسعافهما ونقلهما الى مستشفى البترون للعلاج ووصفت حالتهم لاحقاً بالمستقرة.

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