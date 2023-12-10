بيان مهم من الأمن العام.. اليكم ما جاء فيه

أشار مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام في بيان إلى أنه "تنفيذا للمذكرة رقم ٢٠٢٣/٢٦ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٠ الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والقاضية باقفال كافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات تجاوبا مع الدعوة العالمية من اجل غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع اهلنا في غزة والقرى الحدودية، تتوقف المديرية العامة للامن العام يوم غد الاثنين بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١١ عن استقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب في جميع دوائر ومراكز الامن العام على الاراضي اللبنانية".

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