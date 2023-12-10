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لبنان

إقفال مستودعات الشركات المستوردة للنّفط الاثنين

Lebanon 24
10-12-2023 | 15:43
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أعلن  تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) عن "إقفال مستودعات الشركات والتّوقّف عن تسليم الموادّ النفطيّة (بنزين، غاز، ومازوت) يوم الإثنين الواقع في ١١ كانون الأوّل ٢٠٢٣".

وأوضح في بيان أن "قرار التوقّف هذا يأتي بناء على مذكّرة رئيس مجلس الوزراء بتاريخه، واحتراما لقرار الهيئات الاقتصاديّة. على ان تستأنف الشركات المستوردة التسليم كالمعتاد يوم الثلثاء ١٢ كانون الأوّل ٢٠٢٣".
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