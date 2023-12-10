بو حبيب: مستعدون للالتزام التام بالقرار 1701

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قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عبر "الجديد": ان الوفد الفرنسي أبلغنا بأن الاحوال قبل 7 تشرين ليست كما بعده وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 ، وأكدنا له استعدادنا للالتزام به".اضاف: "لم أر أي تنسيق بين الجانبين الأميركي والاسرائيلي ولم أسمع تهديداً من الفرنسي والاميركي وسيتم الاتفاق أخيراً على تسوية".وعن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زمن الميلاد لجنود بلاده العاملة مع قوات اليونيفيل، قال: "حتى الان لم يتم تأكيد زيارتي الرئيس الفرنسي ووزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان لكن يتم التنسيق مع الجهات اللبنانية بهذا الخصوص".ولفت بو حبيب الى ان الإسرائيلي لديه قلق وخوف من قوة الرضوان، وفرنسا لم تقاطع حزب الله وهناك اتصالات دائمة بين الطرفين.واكد وزير الخارجية اننا مستعدون لزيادة عناصر الجيش والقوات الدولية باقية في جنوب لبنان لكن من الممكن أن يتم التقليل من عددها.واشار الى ان الخروقات دائماً آتية من قبل الاسرائيلي وليس من قبل اللبناني ومستعدون للالتزام التام بالقرار 1701.