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لبنان

بعد وفاتها.. تكريم الإعلامية الراحلة جيزال خوري بجائزة دولية مرموقة

Lebanon 24
10-12-2023 | 16:29
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أعلن السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو عبر حسابه الخاص بمنصة X، منح الزميلة الإعلامية الراحلة جيزال خوري الجائزة الألمانية الفرنسيّة لحقوق الإنسان لعام 2023.

وجاء في المنشور: "اليوم العالمي لحقوق الإنسان: خواطر قلبية للراحلة جيزيل خوري التي منحناها بعد وفاتها الجائزة الألمانية الفرنسيّة لحقوق الإنسان لعام 2023، تقديرًا لالتزامها بحرية الصحافة وعملها مع مؤسسة سمير قصير".

وقبيل انضمامها إلى "سكاي نيوز عربية" عملت جيزال خوري مع العديد من المؤسسات الإعلامية، حيث بدأت حياتها المهنية عام 1986 على قناة "LBC"، وأجرت العديد من الحوارات الصحافية مع عدد من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات الفكرية في العالم العربي.
 
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