بعد وفاتها.. تكريم الإعلامية الراحلة جيزال خوري بجائزة دولية مرموقة

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتذكّر بِأسى المأسوف عليها جيزال خوري التي نمنحها بعد وفاتها الجائزة 🇩🇪🇫🇷 لحقوق الإنسان للعام ٢٠٢٣، تقديراً لالتزامها تجاه حرية الصحافة، ولعملها مع مؤسسة سمير قصير ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، اللذين أسّستهما وأدارتهما. pic.twitter.com/vubAwGZPCr
— Hervé Magro (@Herve_Magro) December 10, 2023
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتذكّر بِأسى المأسوف عليها جيزال خوري التي نمنحها بعد وفاتها الجائزة 🇩🇪🇫🇷 لحقوق الإنسان للعام ٢٠٢٣، تقديراً لالتزامها تجاه حرية الصحافة، ولعملها مع مؤسسة سمير قصير ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، اللذين أسّستهما وأدارتهما. pic.twitter.com/vubAwGZPCr