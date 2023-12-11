في الضنية.. اشكال عائلي يتطور الى اطلاق نار

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تطور خلاف وقع منذ ايام بين افراد من عائلة آل شندب في بلدة قضاء الضنية على خلفية ميراث، الى تبادل اطلاق نار في الهواء وتوتر بين افراد العائلة الواحدة استمر لأيام عدة.ومساء أمس، تجدد الاشكال بعد قيام احد الاطراف بالتوجه الى فصيلة سير للادعاء حيث حصل اطلاق نار متبادل امام مبنى الفصيلة نتج عنه اضرار بالسيارات المركونه في المكان دون وقوع اصابات ، فيما تتولى الفصيلة المعنيية التحقيق والعمل جاري على ملاحقة مطلقي النار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".