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لبنان

‎رمت نفسها من الطابق الخامس.. اليكم ما جرى أمس في طرابلس

Lebanon 24
11-12-2023 | 00:13
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سجل سقوط عاملة اثيوبية مساء امس من على شرفة منزل مخدوميها من الطابق الخامس بأحد المباني في مدينة الميناء بالقرب من مستديرة بيستاشيو.
‎وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة وعملت على اسعافها ونقلها الى مستشفى المظلوم ‎وقد وصفت حالتها بالحرجة ‎فيما تولت القوى الامنية التحقيق لمعرفة الاسباب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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