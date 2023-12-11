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لبنان

"حزب الله" سيرد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2023 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" لن يمرر التصعيد العسكري ضد المناطق المدنية في جنوب لبنان والذي تخطى الاحد الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك المعمول بها منذ بداية المعركة في الجنوب.
وتقول المصادر ان تصعيد الحزب يهدف الى اعادة ضبط العمل العسكري الاسرائيلي والى ردعه في الايام المقبلة وليس الى اشعال معركة مفتوحة، لذلك فإن الرد لن يطول كي لا تعتقد تل ابيب انها قادرة على التمادي.
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وتشير المصادر إلى أن ذهاب اسرائيل الى استهداف مربعات سكنية في القرى والبلدات اللبنانية كما يحصل في غزة هو خط احمر لا يمكن السكوت عنه، لان تجنبه هو الامر الوحيد الذي يجعل الحزب يفكر مرتين قبل توسيع المعركة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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