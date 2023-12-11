"حزب الكتائب" يتجه للمقاطعة

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أكدت مصادر مطلعة ان حزب "الكتائب اللبنانية" يتجه لمقاطعة جلسات مجلس النواب التشريعية التي سيصوت خلالها المجلس على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.وبحسب المعلومات فإن "الكتائب" سيبقى على موقفه المبدئي من اي جلسة تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية والفراغ الحاصل في سدة الرئاسة بالرغم من تأييده للتمديد لعون.وتشير المصادر إلى أن الكتائب سيحيد نفسه عن الواجهة، فيما ستشارك "القوات اللبنانية" في الجلسات التشريعية بعد ان كان موقفها حاسما ضدها.