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لبنان

تغييرات عونية مرتقبة في زحلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2023 | 01:45
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لفت مصدر بقاعي في "التيار الوطني الحر" الى أن زيارة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل الأخيرة قبل أيام الى زحلة لها دلالات على الصعيد الداخلي في التيار، بقاعياً وزحلياً بالأخص، حيث كان له عدد من الزيارات الخاصة والخاطفة قبل أن يخصص الوقت الكافي لحضور الرسيتال الذي نظمته جمعية ترأسها إحدى أبرز الناشطات في "التيار" زحلياً وبقاعياً.
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باسيل نوّه بعملها وآدائها ونشاطها، وكأنه يقول لها إستمري في هذا النشاط لأن أمورا كثيرة سوف تتبدل على الصعيد النيابي في زحلة والبقاع .

المصدر: لبنان 24

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