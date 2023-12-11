بقرادوني "بيمون" وهذه هي النتيجة

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لفت مصدر رياضي رسمي الى أن النائب جهاد بقردوني إستطاع من خلال مَونته وسلاسته المعهودة رياضياً أن يقرب وجهات النظر بين مدرب منتخب لبنان جاد الحاج والإتحاد اللبناني لكرة السلة .وفي التفاصيل فإن الإختلاف كان على منطق ومبدأ، حيث كان الإتحاد يعتبر أن على المدرب الوطني أن لا يضع سعراً محدداً لراتبه او أتعابه عندما يكون في خدمة منتخبه الوطني، لأن الجميع في لبنان معنيون في خدمة الوطن ، أما من ناحية المدرب جاد الحاج فكان يعتبر أن خوض غمار تدريب المنتخب شأنه شأن أي تعاقد مع فريق أو نادي لبنان كان او أجنبي، وهنا كمنت الإشكالية بين الطرفين وتأزمت الأمور الى أن توسط الرئيس الفخري لنادي الحكمة جهاد بقردوني بين الطرفين وبقي الحاج مدرب منتخب لبنان للرجال الذي يخوض جولة مؤهلة الى الأولمبياد في شباط المقبل .