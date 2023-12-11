تتجه جهات غير حكومية في لبنان معنية بالسلامة المرورية الى إعلان حالة طوارئ مرورية بعد الإحصاءات التي قامت بها منذ أول فصل الخريف ، حيث ظهرت في التقارير أرقام مرتفعة جداً عن عدم سلامة الطرقات عامةً في لبنان على مختلف المستويات من إنارة الى الحفر والعوائق ، أما المشكلة الأساس، كما أفاد المصدر، وضعية المجاري، التي تنذر بإنهيار المنظومة المرورية بشكل كامل عند كل ساعة شتاء، حيث تطوف الطرقات وتصبح أنهار وتنسدُّ المجاري بشكلٍ كامل، وهناك صعوبة لمعالجتها بسبب عدم وجود الإعتمادات المطلوبة والأحوال الجوية في فصل الشتاء. المصدر ختم بأن وضعية الطرقات ستبقى على حالها عند كل عاصفة الى حين إنتهاء فصل الشتاء.

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