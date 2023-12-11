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لبنان

المواجهات مستمرة جنوباً.. وقصف اسرائيلي عنيف على عدد من البلدات

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:17
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قصف الجيش الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الإثنين مناطق عديدة في جنوب لبنان وذلك ردا على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدات الجبين وشيحين، ويارين ومروحين، وعلى محيط راشيا الفخار والهبارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما استهدف القصف الاسرائيلي الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والاطراف الشرقية لبلدة زبقين، منطقة الكسار للقصف المدفعي الاسرائيلي.

وتعرضت أطراف ووسط بلدة كفرحمام لقصف مدفعي إسرائيلي وسقطت قذيفة بداخل البلدة بجانب المستوصف دون الابلاغ عن وقوع اي خسائر بشرية او مصابين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واطلق عناصر من حزب الله دفعة من الصواريخ من لبنان باتجاه المواقع الاسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، قابله قصف مدفعي اسرائيلي .

وكانت صفارات الإنذار قد دوت صباحاً في منطقتَي الجليل الغربي والأعلى، قبل أن يُعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، فيما "سقط صاروخَان في منطقة غير مأهولة".


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