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لبنان

بعد ليل ساخن.. المواجهات تتجدد صباح اليوم جنوب لبنان

Lebanon 24
11-12-2023 | 01:02
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دوّت صفارات الإنذار في منطقتَي الجليل الغربي والأعلى، قبل أن يُعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، فيما "سقط صاروخَان في منطقة غير مأهولة".

وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع عديدة في جنوب لبنان عقب إطلاق الصواريخ، وقصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدات الجبين وشيحين، ويارين ومروحين، جنوب لبنان.
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كما استهدف القصف الاسرائيلي يستهدف الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والاطراف الشرقية لبلدة زبقين، منطقة الكسار للقصف المدفعي الاسرائيلي.
 
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