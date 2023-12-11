الأمطار الغزيرة عائدة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان هذه تفاصيله

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة من الضغط المرتفع سببها نشاط المرتفع الشبه مداري فوق المملكة السعودية والاردن والعراق تُسيطر على لبنان، ويُنتظر ان يقترب منخفض جوّي من جنوب تركيا نحو لبنان وفلسطين وسوريا والاردن ويسبب حالة عدم استقرار مصحوبة بأمطار غزيرة ونسبة صواعق عالية، وذلك بين مساء الثلاثاء والاربعاء، تشتد فعاليتها خلال منتصف الليل وساعات الفجر وصباح الاربعاء وتتساقط الثلوج فوق 1800-1900 متر.تنحسر الامطار مساء الاربعاء ويستقر الطقس حتى يوم الاحد بحيث قد تشهد المنطقة وصول منخفض جوّي بارد.كيف ستتوزع الامطار خلال اليومين المقبلَين؟للمناطق الساحلية، الحصة الاولى (امطار غزيرة) الساحل السوري، الساحل اللبناني من الشمال الى الجنوب.امّا الحصة الثانية امطار متوسطة: الجبال الغربية، والبقاع الغربي.الحصة الثالثة امطار خفيفة: البقاع الوسط والشمالي.درجات الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 16 ليلاًفي البقاع: 12 نهاراً و 07 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 06 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 04 نهاراً و -01 ليلاًالرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1014hpaالرطوبة: 80%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 26 درجة.