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لبنان

الخارجية تعلن إقفال دوائرها في لبنان والخارج

Lebanon 24
11-12-2023 | 02:46
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إقفال دوائرها اليوم في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاما بمذكرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

ودعت في بيان، العالم بأسره الى "وقفة ضمير بوجه جريمة الابادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي في غزه والضفة الغربية"، وذكرت "بما تشهده المناطق الحدودية الجنوبية اللبنانية من إعتداءات يومية على يد الجيش الاسرائيلي التي ذهب ضحيتها شهداء وجرحى من بينهم عسكريون، وصحافيون، ومسعفون ونساء وأطفال".
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