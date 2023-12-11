23
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخارجية تعلن إقفال دوائرها في لبنان والخارج
Lebanon 24
11-12-2023
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إقفال دوائرها اليوم في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاما بمذكرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ودعت في بيان، العالم بأسره الى "وقفة ضمير بوجه جريمة الابادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي في غزه والضفة الغربية"، وذكرت "بما تشهده المناطق الحدودية الجنوبية اللبنانية من إعتداءات يومية على يد الجيش الاسرائيلي التي ذهب ضحيتها شهداء وجرحى من بينهم عسكريون، وصحافيون، ومسعفون ونساء وأطفال".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اقفال عام غداً
Lebanon 24
اقفال عام غداً
11:59 | 2023-12-10
10/12/2023 11:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
12:07 | 2023-12-10
10/12/2023 12:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
11:17 | 2023-12-10
10/12/2023 11:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
12:44 | 2023-12-10
10/12/2023 12:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في شحيم.. قتل والدته بسلاح حربي وهذا ما فعله لاحقاً
Lebanon 24
جريمة مروّعة في شحيم.. قتل والدته بسلاح حربي وهذا ما فعله لاحقاً
12:37 | 2023-12-10
10/12/2023 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-12-11
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
06:54 | 2023-12-11
قاصرٌ سرق مبلغاً من المال من داخل صهريج للمحروقات
06:48 | 2023-12-11
عن "حزب الله" وتحرّكه في جنوب لبنان... ماذا قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة؟
06:38 | 2023-12-11
استعدّوا.. منخفض جوي جديد في طريقه إلى لبنان وهذا ما يحمله!
06:23 | 2023-12-11
دريان استقبل وفداً من "حماس" في لبنان.. اليكم ما جرى بحثه
06:23 | 2023-12-11
بأسلحتهم... دخلوا إلى أحد الفنادق اللبنانيّة وسرقوا مبلغاً ماليّاً كبيراً
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 14:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 14:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 14:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24