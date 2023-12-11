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لبنان

بالجرم المشهود.. القوا القبض عليه اثناء محاولته السرقة

Lebanon 24
11-12-2023 | 02:47
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تمكن عدد من الشبان في مدينة الميناء من القاء القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود اثناء محاولة سرقة براد  من احد البسطات الموجودة في المنطقة خلف مسمكة التعاونية كما عثر بحوزته على عدد من بطاريات السيارات
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وقد تم تسلميه لاحقاً مع المضبوطات الى القوى الامنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
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