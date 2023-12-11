بالجرم المشهود.. القوا القبض عليه اثناء محاولته السرقة

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تمكن عدد من الشبان في مدينة الميناء من القاء القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود اثناء محاولة سرقة براد من احد البسطات الموجودة في المنطقة خلف مسمكة التعاونية كما عثر بحوزته على عدد من بطاريات السياراتوقد تم تسلميه لاحقاً مع المضبوطات الى القوى الامنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.