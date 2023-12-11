Advertisement

لبنان

قصف عابر للحدود بين حزب الله وإسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2023 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1139860-638378852659064414.jpg
Doc-P-1139860-638378852659064414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمر تبادل إطلاق الصواريخ والقذائف بين حزب الله وإسرائيل، صباح الإثنين، على خلفية الصراع الدائر في قطاع غزة.
 
وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، بانطلاق صواريخ من القطاع الغربي من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، متحدثة عن "أصوات انفجار صواريخ اعتراضية في الجو".
 
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن "سلاح المدفعية يرد على مصادر إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان نحو شمالي إسرائيل".
 
Advertisement
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن قصف من لبنان نحو شمال إسرائيل ليل الأحد، وقال في بيان إنه "رد باستهداف مصدر إطلاق النا.
 
 
وأضاف الجيش: "في وقت سابق من الأحد، قصفنا خلية إرهابية تابعة لحزب الله".
 
ودخل حزب الله على خط الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد وقت قصير من اندلاعها، حيث يتبادل بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي، القذائف والصواريخ العابرة للحدود. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-11
06:54 | 2023-12-11
06:48 | 2023-12-11
06:38 | 2023-12-11
06:23 | 2023-12-11
06:23 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24