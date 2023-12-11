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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:06
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال دوما بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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دوما

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