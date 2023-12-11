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لبنان
المرصد السوري يعلنها.. مقتل عناصر من حزب الله في القصف الاسرائيلي على سوريا
Lebanon 24
11-12-2023
|
03:50
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل عنصرين سوريين تابعين لحزب الله وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء أمس بستة صواريخ مواقع في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي.
وقال المرصد إن العنصرين يعملان في حراسة إحدى المزارع التابعة للحزب. وأضاف المرصد أن المنطقة التي استهدفها القصف تضم مزارع ومقرات عسكرية لحزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت أيضا مواقع تابعة لقوات الدفاع الجوي السوري.
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وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة مطار دمشق الدولي والسيدة زينب وعقربا بريف دمشق، عبر 3 دفعات متتالية. وأشار المرصد السوري إلى أن إسرائيل قصفت بالصواريخ، موقعا عند أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، تزامنا مع قصف إسرائيلي على مواقع بريف دمشق، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وأوضح أن القصف طال مزرعتين ومحطة للرادار في تل خاروف وموقعا عسكريا في مساكن نجها.
وأشار المرصد إلى إصابة خمسة عناصر موالية لإيران وثلاثة مواطنين جراء القصف. وسمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق والمنطقة الجنوبية من سورية، نتيجة الضربات الإسرائيلية ومحاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لها.
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