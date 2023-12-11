استجابة لحراك عالمي... لبنان يلتزم بالاضراب من أجل غزة

انضم لبنان الى الاضراب العالمي، الذي دعت اليه منظمات حقوقية وانسانية وناشطون من اجل غزة تضامناً مع الشعب الفلسطيني على حدّ ما جاء في مذكرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التي اصدرها ليل امس.

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وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، ان اجواء من التضامن الانساني مع غزة والقرى الحدودية خيمت على قضاء صور، حيث أقفلت المدارس الرسمية والخاصة ابوابها كما اقفلت الأسواق والمحال التجارية والمصارف، وتوقفت حركة التجارة اليومية في مدينة صور، تلبية لنداء يوم التضامن مع غزة.

وأعلنت نقابة موزعي قناني الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان التزام قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاقفال، وقالت في بيان: "تضامنا مع القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، فان النقابة التزمت مضمون المذكره وتوقفت عن العمل والتوزيع تضامنا مع الشعب الفلسطينى واهلنا في غزه واهلنا في القرى الحدودية في جنوب لبنان على ان تستانف عملها كالمعتاد صباح يوم الثلاثاء".

وأقفلت سرايا الهرمل أبوابها اليوم بإداراتها ومؤسساتها، تنفيذا لقرار رئيس الحكومة وتأييدا للاضراب العالمي لنصرة غزة، كما أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمحال التجارية ووسائل النقل العمومي وبدت المدينه شبه خاليه.

كما التزمت منطقة الشوف الاضراب واقفلت سرايا بيت الدين أبوابها اليوم بجميع أداراتها ومؤسساتها، كذلك أقفلت المدارس الرسميه والخاصه والمحال التجاريه وتوقفت وسائل النقل العمومي عن العمل، انفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتاييدا للاضراب العالمي، "نصرة لغزة".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إقفال دوائرها اليوم في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاما بمذكرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



ودعت في بيان، العالم بأسره الى "وقفة ضمير بوجه جريمة الابادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي في غزه والضفة الغربية"، وذكرت "بما تشهده المناطق الحدودية الجنوبية اللبنانية من إعتداءات يومية على يد الجيش الاسرائيلي التي ذهب ضحيتها شهداء وجرحى من بينهم عسكريون، وصحافيون، ومسعفون ونساء وأطفال".

وقرر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة اليوم الاثنين تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي «يتعرض للإبادة والتهجير والقتل».



كما اعلنت وزارة الاشغال توقف الاعمال في المرافئ اللبنانية كافة اليوم تضامناً مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية.



كما اعلنت جمعية المصارف عن اقفال جميع المصارف اليوم الاثنين تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وكذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة.



وكذلك، نقابات الصحافة والصيادلة والمهندسين والمحامين اعلنت التزام التوقف عن العمل واقفال ابوابها.