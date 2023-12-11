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لبنان
تهديدٌ إسرائيليّ جديد لـ"الحزب": "سنُسوّي بيروت ولبنان بالأرض"
Lebanon 24
11-12-2023
|
06:08
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قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إنّ "حزب الله يُدرك جيداً أنه إذا تجرأ فسيكون التالي".
وأضاف: "سنُسوّي بيروت ولبنان بالأرض".
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