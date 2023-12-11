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لبنان
اعترضوا طريقه... أطلقوا النار عليه ومن ثمّ سرقوه!
Lebanon 24
11-12-2023
|
06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين اعترضوا طريق المواطن أ.ه، في محلة البحصاص في طرابلس، وأطلقوا النار عليه، وأصابوه في قدميه، ومن ثمّ سرقوا دراجته الناريّة، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
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