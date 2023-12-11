اعترضوا طريقه... أطلقوا النار عليه ومن ثمّ سرقوه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين اعترضوا طريق المواطن أ.ه، في محلة البحصاص في طرابلس، وأطلقوا النار عليه، وأصابوه في قدميه، ومن ثمّ سرقوا دراجته الناريّة، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.

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