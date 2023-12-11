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لبنان

بأسلحتهم... دخلوا إلى أحد الفنادق اللبنانيّة وسرقوا مبلغاً ماليّاً كبيراً

Lebanon 24
11-12-2023 | 06:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلّحين دخلوا ليل أمس، إلى أحد الفنادق، في منطقة راسمسقا في الكورة، وسرقوا خزنة تحتوي على مبلغٍ كبير من المال، للمدعو ن.ح.
 
وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها، لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم.
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