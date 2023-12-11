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لبنان

استعدّوا.. منخفض جوي جديد في طريقه إلى لبنان وهذا ما يحمله!

Lebanon 24
11-12-2023 | 06:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة و تساقط امطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تتساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢١٠٠ متر يتدنى مستوى تساقطها فجر الاربعاء لحدود ال ١٩٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات .
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:  طقس مستقر  يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجا بمنخفض جوي يحمل معه أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا( ابتداءً من يوم الثلاثاء)  يرافقه رياح ناشطة وثلوج تلامس ال ١٩٠٠ متر صباح الاربعاء . يخف تأثيره ابتداء من بعد ظهر الاربعاء فينحسر مساء ويعود الطقس مستقراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس  .

ملاحظة :   معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة،  وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
اليوم الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
 
 
الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة و تساقط امطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تتساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢١٠٠ متر يتدنى مستوى تساقطها فجر الاربعاء لحدود ال ١٩٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر خاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر و تنحسر مساءً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ، و انعدام الرؤية بشكل كلي.
 
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .
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