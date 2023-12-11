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لبنان

عن "حزب الله" وتحرّكه في جنوب لبنان... ماذا قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 06:48
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أشار وزير الخارجية الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، إلى إنّ "حركات المقاومة في المنطقة مستقلة، وليست تابعة لنا".
 
 
وأضاف عبداللهيان، إنّ "حماس" و"حزب الله" لديهما القدرة على شراء السلاح، أو تصنيعه، وقرارهما بشأن تحركهم مستقلّ لا دخل لنا به".
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