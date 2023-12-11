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لبنان

صحيفة أميركيّة تكشف: إسرائيل استخدمت هذا السلاح في قصف بلدة لبنانيّة

Lebanon 24
11-12-2023 | 07:54
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، إنّ إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها واشنطن، في هجوم على بلدة الظهيرة جنوب لبنان.
 
 
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