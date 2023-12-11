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لبنان

تعميم من الحلبي للمؤسسات التربوية... هذه تفاصيله

Lebanon 24
11-12-2023 | 07:58
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عمم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على المؤسسات التربوية شرح معاني الإقفال والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأصدر تعميما موجها  إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، عن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة اليوم جاء فيه: 
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"استناداَ إلى المذكرة الرقم 26/2023 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي قضت بإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 11/12/2023، وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية، ومن أجل تعريف التلامذة على الأسباب الداعية للاستجابة لهذه الدعوة العالمية والالتزام بالإقفال، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة إلى الطلب من الأساتذة والمعلمين تخصيص حصة دراسية واحدة يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/12/2023، لشرح الأسباب الداعية لإقفال المؤسسات والإدارات العامة والمدارس والثانويات والجامعات يوم الإثنين الواقع فيه 11/12/2023، خصوصا لجهة التأكيد على ضرورة وقف الاعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني، وعلى حماية المدنيين وبصورة خاصة النساء والأطفال، ورفع الصوت عاليا ضد المجازر التي ترتكب في حق الأبرياء، وهدم المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة فوق رؤوسهم، وتهجيرهم إلى العراء، وذلك تحت انظار العالم أجمع".
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