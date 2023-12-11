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لبنان

خبر عاجل من الجنوب... طائرة إسرائيليّة تسقط في مرجعيون (صور)

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط طائرة إستطلاع مسيّرة في محيط سرايا مرجعيون الحكوميّ، من دون تسجيل إصابات.
 
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