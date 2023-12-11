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لبنان

برّي يدعو الى جلسة تشريعية في هذا التاريخ

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:12
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023.
 
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