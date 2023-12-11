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لبنان

حالة أحدهم خطيرة... إصابة جنود إسرائيليين عند الحدود مع لبنان

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:14
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أفادت "العربية" عن إصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة على الحدود مع لبنان.  
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