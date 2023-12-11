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لبنان

حراك العسكريين المتقاعدين: متمسكون بحقّنا

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:24
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أكد حراك العسكريين المتقاعدين، رفضه للاقتراح الذي جرى تداوله في الوسط الحكومي، والذي يقضي بإعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم والضرائب مقابل تحفيض زيادة الأجور المرتقبة التي يستحقونها وفق القانون.
 
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واعتبر في بيان ان "هذا الاقتراح يسيء إلى كرامة كلّ متقاعد، فالعسكريون المتقاعدون هم من مدرسة المناقبية والانضباط والمواطنة، ويأبون على أنفسهم إلاّ أن يكونوا متساوين مع سائر المواطنين أمام الدستور والقانون".

وشدد الحراك على "وجوب إلغاء كافة المراسيم والاقتراحات والبدع التمييزية غير القانونية وغير الضامنة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية"، مؤكداً "تمسكه المطلق بحقّ المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، في الحصول على نسبة ٨٥٪ من أيّ زيادة للأجور تطرأ على رواتب الخدمة الفعلية ومهما كانت عناوين تسميتها، وذلك تطبيقاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة".
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