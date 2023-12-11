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لبنان

شخصٌ قُتِلَ خلاله... إشكال كبير بين سوريين في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عدد من السوريين، قرب قاعة لافيتا على طريق زوطر في النبطية.
 
 
وقد تطوّر الإشكال، إلى استخدام آلات حادة، وقد تُوفي الشاب السوريّ ب.م.ال، بعدما أُصيب بضربة قويّة على رأسه.
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النبطية

إشكال

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