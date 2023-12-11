شخصٌ قُتِلَ خلاله... إشكال كبير بين سوريين في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عدد من السوريين، قرب قاعة لافيتا على طريق زوطر في النبطية.

وقد تطوّر الإشكال، إ لى استخدام آلات حادة، وقد تُوفي الشاب السوريّ ب.م.ال، بعدما أُصيب بضربة قويّة على رأسه.