إستشهاد مختار الطيبة... منزله تعرّض لقصفٍ إسرائيليّ

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في بلدة الطيبة الجنوبيّة.ووفق المعلومات، استشهد مختار البلدة حسين علي منصور، البالغ من العمر 80 سنة.وتجدر الإشارة إلى أنّ القذيفة الإسرائيليّة لم تنفجر، لكنها أصابت المختار حسين منصور بشكل مباشر، علماً أنّ 8 أشخاص كانوا معه، على شرفة المنزل، حيث سقطت القذيفة.