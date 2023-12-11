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لبنان

إستشهاد مختار الطيبة... منزله تعرّض لقصفٍ إسرائيليّ

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في بلدة الطيبة الجنوبيّة.
 
 
ووفق المعلومات، استشهد مختار البلدة حسين علي منصور، البالغ من العمر 80 سنة.
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ القذيفة الإسرائيليّة لم تنفجر، لكنها أصابت المختار حسين منصور بشكل مباشر، علماً أنّ 8 أشخاص كانوا معه، على شرفة المنزل، حيث سقطت القذيفة.
 
 
 
 
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